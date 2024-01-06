الدنمارك تعلن موعد تسليم أوكرانيا مقاتلات متطورة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الدنمارك، اليوم السبت، موعد تسليم المقاتلات المتطورة الأميركية الصنع من طراز "إف-16" التي ستقدّمها لأوكرانيا كهبة.

وأضاف كوبنهاغن أن المقاتلات ستسلّم لكييف في الربع الثاني من عام 2024 بعد الانتهاء من تدريب الطيارين.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان "بحسب الجدول الزمني الحالي، ستسلّم الهبة في الربع الثاني من 2024" بينما يجري حالياً تدريب الطيارين الأوكرانيين على الأراضي الدنماركية.

وأضافت "علينا خصوصاً الانتهاء من تدريب الطواقم الأوكرانية التي ستتولى تشغيل الطائرات بعد تسليمها".

ووعدت الدنمارك، التي تستبدل طائراتها من طراز إف-16 بأخرى أكثر حداثة من طراز إف-35، بتسليم أوكرانيا 19 مقاتلة. ومن المقرر أن تقدم هولندا، التي تشارك بدورها في تدريب الطيارين الأوكرانيين، 42 طائرة لكنها لم تكشف عن الجدول الزمني للتسليم.

وفي رسالته للعام الجديد، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الطيارين الأوكرانيين أتقنوا قيادة المقاتلات التي يأمل في رؤيتها تحلق في أجواء البلاد هذا العام.

وحذرت وزارة الدفاع الدنماركية من أن "الجدول الزمني للتدريب رهن عوامل عدة مثل الظروف المادية والأحوال الجوية".