شكرا لقرائتكم خبر عن فوق البحر الأسود.. روسيا تدمر صواريخ أوكرانية مضادة للسفن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في 6 يناير، في حوالي الساعة 00:17 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ "نبتون" المضادة للسفن ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

الحرب الروسية الأوكرانية

تابع البيان: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي من كشف وتدمير ستة صواريخ من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

ويوم أمس الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.