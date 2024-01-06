الهزات الارتدادية تهدد بدفن المزيد من منازل اليابان

مع تجاوز عدد القتلى من الزلازل التي هزت الساحل الغربي لليابان الأسبوع الماضي 100 شخص، هددت الهزات الارتدادية بدفن المزيد من المنازل وإغلاق الطرق المهمة لشحنات الإغاثة، وحذر المسؤولون من أن الطرق، المتصدعة بالفعل بسبب عشرات الزلازل التي لا تزال تهز المنطقة قد تنهار بالكامل. ويتزايد هذا الخطر مع توقع بسقوط الأمطار والثلوج.

ضرر وإجلاء

وتركت الهزات الأرضية الأسطح ملقاة على الطرق بشكل بائس وتحطم كل شيء تحتها. وكانت الطرق مشوهة، كما حول حريق أحد أحياء واجيما إلى رماد.

ولا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، وتم الإبلاغ عن حصار 11 شخصًا تحت منزلين انهارا في أناميزو.

وعلى طول الساحل الياباني، تمت استعادة الكهرباء تدريجيًا، لكن إمدادات المياه كانت لا تزال قليلة. كما تضررت شبكات المياه الطارئة.

وقام آلاف الجنود بنقل المياه والغذاء والدواء بالشاحنات جوًا إلى أكثر من 32 ألف شخص تم إجلاؤهم إلى القاعات والمدارس والمرافق الأخرى.

وذكرت صحيفة يوميوري المنتشرة على المستوى الوطني إن دراستها الجوية حددت أكثر من 100 انهيار أرضي في المنطقة، وكان بعضها يسد الطرق الحيوية.

تكثفت الحاجة الملحة لعمليات الإنقاذ مع مرور الأيام. لكن البعض منهم تشبثوا بالحياة، وعلقوا تحت الأعمدة والجدران، وتم إطلاق سراحهم.

رسائل التعزية

وفي لفتة غير معتادة من كوريا الشمالية المجاورة، بعث الزعيم كيم جونغ أون برسالة تعزية إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت. وتلقت اليابان في وقت سابق رسائل تعبر عن التعاطف والوعود بالمساعدة من الرئيس جو بايدن وحلفاء آخرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحفيين، إن اليابان تشعر بالامتنان لجميع الرسائل، بما في ذلك الرسالة المرسلة من كوريا الشمالية. وقال هاياشي إن آخر مرة تلقت فيها اليابان رسالة تعزية من كوريا الشمالية في كارثة كانت في عام 1995.

ويقول بعض المراقبين إن كوريا الشمالية ربما تسعى إلى ترسيخ صورة كيم كزعيم عادي. ويقول آخرون إن كوريا الشمالية تريد تحسين العلاقات مع اليابان، كوسيلة لإضعاف التعاون الأمني ​​الثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

حالات الوفيات

وكان من بين القتلى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات كان يتعافى من إصابات بعد أن انسكب عليه الماء المغلي خلال زلزال يوم الاثنين الذي بلغت قوته 7.6 درجات. وساءت حالته فجأة وتوفي الجمعة، بحسب محافظة إيشيكاوا، المنطقة الأكثر تضررا.

ووصل عدد الوفيات المبلغ عنها إلى 98 في وقت سابق، وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة أخريين في مدينة أناميزو حيث كان المسؤولون يعقدون اجتماعهم اليومي لمناقشة الإستراتيجية والأضرار. وفي غضون ساعتين، تم الإبلاغ عن 10 وفيات أخرى في واجيما، ليصل العدد الأخير إلى 110 أشخاص.

زلزال اليابان:

وصل عدد القتلى إلى 110 أشخاص

سجلت مدينة واجيما أكبر عدد من الوفيات حيث بلغ 69 شخصًا

تلت واجيما مدينة سوزو بالوفيات بعدد 23 شخصًا

أصيب أكثر من 500 شخص 27 منهم على الأقل في حالة خطيرة.

لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين

تم الإبلاغ عن حصار 11 شخصًا تحت منزلين انهارا في أناميزو.