عوكر ممثلا الراعي ترأس مراسم دفن والدة قائد الجيش

ترأس النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الصلاة الجنائزية عن نفس والدة قائد الجيش العماد جوزاف عون هدى إبراهيم مخلوطة، يعاونه راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله، راعي الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، والرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي جوزف بو رعد، ولفيف من الكهنة.

بعدها نقل الجثمان إلى كنيسة السيدة في العيشية، حيث ترأس المطران عبد الله رتبة وضع البخور عن نفس الفقيدة يعاونه كاهن الرعية، ثم ووريت في الثرى في مدافن البلدة.