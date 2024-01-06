«الأونروا»:90% من سكان غزة هُجروا قسراً

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن ما يقرب من 90% من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري ويفتقرون إلى كل شيء.

وطالبت «الأونروا» على حسابها بمنصة «إكس» بوقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة وإنهاء النزوح القسري المستمر.

وحذرت المنظمة الأممية من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة في ظل شبح المجاعة الذي يخيم على القطاع. وأشارت الوكالة الأممية، في بيان لها، إلى أن مرافق «الأونروا» أصبحت تؤوي 1.4 مليون شخص، مع وجود مئات الآلاف الآخرين في المنطقة المجاورة. ونوهت «الأونروا» بأن ما لا يقل عن 319 شخصاً كانوا يحتمون في ملاجئ «الأونروا» قتلوا، إلى جانب إصابة 1135 آخرين نتيجة إصابات مباشرة أو أضرار جانبية للمباني منذ بدء الحرب.