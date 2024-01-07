شكرا لقرائتكم خبر عن تخوف من هزة ارتدادية مدمرة.. زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية في بيان، أن مركز الزلزال يقع على عمق 98 كيلومتراً جنوب أفغانستان.

وأضافت، أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن سكان المناطق التي ضربها الزلزال أجبروا على الخروج منها خشية حدوث هزة ارتدادية مدمرة.

زلزال باكستان

الأربعاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 137 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش شمالي باكستان.

شعر بهزة الزلزال سكان العاصمة إسلام آباد وإقليم جيلجت بلتستان، وأجزاء من إقليم خيبر بختونخواه.

الزلازل في باكستان

في 18 ديسمبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، إسلام آباد وضواحيها، بحسب ما أعلنه مركز رصد الزلازل.

وقالت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، إن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا، بينما كان مركزه في منطقة دودا بولاية جامو وكشمير الهندية.

وشعر السكان بالهزة الأرضية التي أثارت الذعر بين السكان.