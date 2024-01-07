قصف اسرائيلي استهدف أطراف بلدات محيبيب وعيترون وحولا

افادت قناة "المنار" بأن القصف الاسرائيلي الذي يستهدف المنطقة الحدودية في جنوب لبنان شمل منذ الصباح أطراف بلدات محيبيب وعيترون وحولا في ظل تحليق متواصل للطائرات الحربية و المسيرات المسلحة في أجواء المنطقة.

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