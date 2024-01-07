انت الان تتابع خبر بعد 5 أيام تحت الأنقاض.. إنقاذ امرأة تسعينية من زلزال اليابان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا، وانهارت العديد من المباني وتدمرت البنية التحتية.

وهذه هي أعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت كوماموتو في جنوب غرب اليابان وأودت بحياة 276 شخصا، بما في ذلك الوفيات المرتبطة بها، في عام 2016، وفق وكالة رويترز.



ونجت المرأة في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا بعد خمسة أيام على الزلزال الذي ضرب المنطقة الاثنين.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام عمال الإنقاذ يرتدون خوذات ويغطون المنطقة بالبلاستيك الأزرق، ولم يتم إظهار المرأة.

وأنقذت مسنتان من تحت أنقاض منزليهما، الخميس، في واجيما.

