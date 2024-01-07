شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من رد فوري على أي استفزاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون، قالت اليوم الأحد، إن جيش بلادها سيطلق على الفور وابلا من النيران في حالة حدوث أي استفزاز.

يأتي هذا بعد إطلاق كوريا الشمالية 200 قذيفة مدفعية من المناطق الساحلية بجنوب غرب البلاد أمس الأول الجمعة، ما دفع القوات الكورية الجنوبية للرد بتنفيذ مناورات بالذخيرة الحية.

اتهامات بالاستفزاز

كان الجيش الكوري الجنوبي ذكر في مؤتمر صحفي أن إطلاق كوريا الشمالية للقذائف لم يسبب أي خسائر مدنية أو عسكرية في الجنوب.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "هذا عمل استفزازي يؤدي إلى تصعيد التوتر ويهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وقال إن الجيش الكوري الجنوبي أبلغ قرية بأنه أطلق النار في البحر بسبب "وضع" قريب من الحدود، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك تدريبا أم له سبب آخر.