اليابان تقدّم تعهدات بشأن دعم أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهدت اليابان، اليوم الأحد، بمواصلة دعمها لأوكرانيا خلال الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.

جاء هذا التعهد على لسان وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاو التي تزور العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت كاميكاوا، عبر مترجم فوري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا «تعتزم اليابان مواصلة دعمها لأوكرانيا حتى يعود السلام إلى البلاد».

ووصلت كاميكاوا إلى كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

وطلبت أوكرانيا مراراً من حلفائها تزويدها بطائرات حديثة وأنظمة دفاع جوي للتصدي للهجمات.

وقال كوليبا «أبلغت نظيرتي... باحتياجات أوكرانيا من الطائرات، لكن الأهم من كل ذلك لأنظمة الدفاع الجوي».

وفي الشهر الماضي، أعلنت اليابان أنها ستستعد لشحن منظومات «باتريوت» الأميركية الشهيرة للدفاع الجوي للولايات المتحدة بعد مراجعة إرشادات تصدير الأسلحة، في أول أكبر تعديل لقيود تصدير الأسلحة في اليابان منذ تسع سنوات.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية أيضاً، إن اليابان ستظهر بقوة التزامها بتعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استضافة مؤتمر اليابان-أوكرانيا في 19 فبراير المقبل.