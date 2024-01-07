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3 ساعات لإخماد حريق مخيم للاجئي الروهينجا

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ذكر مسؤولون بنغاليون أن 2500 شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى جراء اندلاع حريق في أجزاء من مخيم مكتظ للغاية للاجئي الروهينجا في جنوب شرق بنجلاديش.

وبيّن رجل الشرطة محمد إقبال أن الحريق، الذي استغرق رجال الإطفاء أكثر من ثلاث ساعات في إخماده، التهم ما يصل إلى 500 مأوى مؤقت، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بنجلاديش: «الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار»، حيث تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيمًا في «كوكس بازار» بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

وقد عبّر نحو 750 ألف شخص الحدود بعد أن شنت ميانمار هجومًا عسكريًا ضد الروهينجا في أغسطس 2017.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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