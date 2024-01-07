3 ساعات لإخماد حريق مخيم للاجئي الروهينجا

وبيّن رجل الشرطة محمد إقبال أن الحريق، الذي استغرق رجال الإطفاء أكثر من ثلاث ساعات في إخماده، التهم ما يصل إلى 500 مأوى مؤقت، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بنجلاديش: «الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار»، حيث تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيمًا في «كوكس بازار» بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.
وقد عبّر نحو 750 ألف شخص الحدود بعد أن شنت ميانمار هجومًا عسكريًا ضد الروهينجا في أغسطس 2017.
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