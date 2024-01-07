اعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان، بانه "شارك عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بعمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الخيام. وعمل فريق متخصص على تقديم الخدمات الإسعافية لمن أصيبوا بجروح طفيفة".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني في كشافة الرسالة: شاركنا بعمليات الإنقاذ في الخيام وقدمنا الإسعافات للجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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