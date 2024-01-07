فادي الحسن: سنعاود تشغيل الشاشات ونظام جرارات الحقائب قريبا في مطار بيروت

اكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن بأننا "سنعاود تشغيل الشاشات ونظام جرارات الحقائب قريبا في مطار بيروت". ولفت الحسن في تصريح له من المطار، الى ان "هذه المرة الأولى التي تقع فيها هذه المشكلة في المطار، ونحن في صدد اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهة التي قامت بالخرق".

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