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انقطاع الكهرباء يوقف مباراة في كأس إسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وكان فريق الدرجة الثالثة نجح في إدراك التعادل 1-1في نهاية الوقت الاصلي من المباراة أمام نحو 6 آلاف متفرج ليفرض التمديد.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة تأجلت "بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا".

وفي المقابل، احتاج إشبيلية إلى هدف متأخر من خوانلو سانشيس ليتغلب على ريسنيغ فيرول من الدرجة الثانية 2-1 ويتأهل إلى دور الـ16، إلى جانب أتلتيك بلباو وأوساسونا ومايوركا وسيلتا فيغو، الذي تغلب أيضا على منافسين من الدرجات الدنيا الأحد.

ويحل ضيفا على بارباسترو لاحقا، بينما تأهل حامل اللقب السبت، إلى جانب أتلتيكو مدريد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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