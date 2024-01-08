ضربه بالـ"كوريك".. مقتل شاب على يد آخر في بني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أنهى شاب حياة آخر، بعد أن ضربه بآلة حادة على رأسه، عقب نشوب مشاجرة بينهما في قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام "أحمد.ع.ف"، بقتل "أبوالخير.ع.ف"، يقيمان قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا، عقب نشوب مشادة كلامية ساخنة بينهما بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، قام على إثرها الجاني بضرب المجني عليه بآلة حادة "كوريك" على رأسه فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وأحيل القضية إلى النيابة للتحقيق.