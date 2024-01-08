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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكونغرس يعلن التوصل إلى اتفاق على الميزانية وتجنيب الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات
اعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونغرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار، وذلك بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.
وأوضح جونسون في رسالة إلى المشرعين اليوم، أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.