الكونغرس يعلن التوصل إلى اتفاق على الميزانية وتجنيب الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

اعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونغرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار، وذلك بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.