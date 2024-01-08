استشهاد 73 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 73 فلسطينيًا استشهدوا وجرح نحو 100 آخرين، وُصفت جروح بعضهم بالخطيرة في القصف الإسرائيلي المستمر على وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 23 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 50 على الأقل، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية، لافتة النظر إلى أن الوضع الصحي في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح حرجٌ للغاية مع ازدياد عدد الشهداء والجرحى، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفى.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مخلّفة سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.