انت الان تتابع خبر غزة.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تتجاوز 23 الف قتيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 17 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 249 قتيلا و510 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف، ان "مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في كل الأقسام بما فيها العناية المركزة"، موضحا ان " هناك اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة ومئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات".

