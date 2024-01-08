مخاوف من رفع أسعار النفط لـ 20% حال تعطيل مضيق هرمز

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، تترقب أسواق النفط التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع إمكانية تعطيل مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم لتصدير النفط.

وقد يؤدى تعطيل مضيق هرمز،إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 20%، وذلك وفقًا لتقديرات محللين.

انقطاع طويل الأمد في المضيق قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار النفط

وقال رئيس أبحاث النفط في "غولدمان ساكس" دان سترويفن في تصريح لوسائل إعلام، إن أي انقطاع طويل الأمد في المضيق قد يؤدي في النهاية إلى مضاعفة أسعار النفط.

ويرى بوب ماكنالي من مجموعة "رابيدان" للطاقة أن هناك خطرًا بنسبة 30% في أن يتسع الصراع في الشرق الأوسط إلى إيران ويتسبب في انقطاع مادي لتدفقات النفط في الخليج الفارسي.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط لمدة أسبوع في محاولة لمنع الحرب بين إسرائيل وحماس من التصاعد إلى صراع أوسع.

ارتفاع اسعار النفط مطلع يناير

وبداية من 5 يناير ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار ، مع استعداد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط في محاولة لاحتواء التوترات الإقليمية المشتعلة مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحماس، وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها مطلع يناير عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وعلى الرغم من ذلك، يتجه كلا الخامين القياسيين لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، بعد أن عوضا تقريبًا خسائرهما من يوم الخميس بسبب الزيادات الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.

تحويل السفن بعيدا عن البحر الأحمر

وأعلنت شركة ميرسك (MAERSKb.CO) أنها ستقوم بتحويل جميع السفن بعيدًا عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من الاضطرابات.

ويمكن تفسير ارتفاع أسعار النفط اليوم على أنه نتيجة لمجموعة من العوامل، بما في ذلك:

التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط.

بيانات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.