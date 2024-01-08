تركيا توضح حقيقة زيادة الصادرات الى إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت وزارة التجارة التركية اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة الصادرات التركية إلى إسرائيل، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة.



وقال بيان أصدرته الوزارة، إن ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن زيادة الصادرات إلى إسرائيل، لا يعكس الحقيقة.



وأشار إلى أن التجارة مع إسرائيل ليست متوجهة إلى المنطقة اليهودية في البلاد، موضحا أنها أيضا "تجارة متوجهة إلى 2.2 مليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، والضفة الغربية المحتلة، و القدس الشرقية، و غزة ".



ولفت البيان إلى أن 8 ملايين عربي فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية، ويعيش في إسرائيل 7.2 ملايين يهودي.



وأوضح أن جميع البضائع المتجهة إلى المنطقة الفلسطينية يجب أن تمر عبر الجمارك والموانئ الإسرائيلية تحت اسم إسرائيل.



وذكر البيان أنه بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول و31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بلغ إجمالي تجارة تركيا مع إسرائيل مليارين و320 مليون دولار، فيما انخفض الرقم 45 بالمئة في الفترة نفسها من 2023، وسجل مليارا و280 مليون دولار.

المصدر : وكالات