انت الان تتابع خبر حريق في مستشفى النسائية والأطفال بالديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، "وردنا اتصال بوجود حريق في مستشفى النسائية والأطفال وتم توجيه كافه مفارز الدفاع المدني والادلة الجنائية وقوة من مفارز الطوارئ والنجدة وحماية المنشآت للمكان وبإشراف قائد شرطة الديوانية".



وأضافت، أنه "في بالساعة 1720 تم اطفاء الحريق والسيطرة على الموقف دون إصابات بشرية"، مبينة أنه "احتراق نفايات داخل غرفة وسنزودكم بالمعلومات لاحقا بعد إكمال تقرير الادلة الجنائية".