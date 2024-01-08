انت الان تتابع خبر قصف تل أبيب برشقة صاروخية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت "كتائب القسام"، مساء اليوم الاثنين، قصف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، برشقة صاروخية ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين" في قطاع غزة.

