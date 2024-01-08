العراق والأمم المتحدة يبحثان القضايا المعنية بحقوق الإنسان

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير العدل العراقي خالد شواني، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، العديد من القضايا المعنية بملف حقوق الإنسان والخاصة بالأحداث الأطفال الضحايا نتيجة العمليات الإرهابية التي حصلت في العراق ودور وزارة العدل في تطبيق معايير حقوق الإنسان استنادا إلى الاتفاقيات الدولية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال قسم الإعلام والاتصال الحكومي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) اليوم الإثنين إن وزير العدل أكد على "دور الأمم المتحدة بالتواصل مع الدول التي لديها أطفال مصاحبين لأمهاتهم المحكومات في السجون لغرض استلامهم وأعادتهم الى بلدانهم"، مشددًا في الوقت ذاته على تطبيق المعايير الدولية بالتعامل مع هذه الحالات.

وأشار شواني إلى أن وزارة العدل ترحب بالتعامل والتنسيق مع المجتمع الدولي وتقديم الدعم للعراق لتطوير منظومته الإصلاحية.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل والعمل المشترك لغرض إيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة والخاصة بملف الأطفال المعني بحقوق الإنسان.

بدورها، أشادت الممثل الخاص للأمم المتحدة فيرجينيا غامبا، بالتطور الحاصل في العراق بملف حقوق الإنسان والجهود المبذولة في تطبيق هذا الملف، مؤكدة على التعاون من أجل تعزيز الشراكة بين العراق والمجتمع الدولي المعني بهذا الشأن.