القسام: أفشلنا محاولة لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة اسرائيلية

اعلنت كتائب "القسام" في بيان، عن إحباط محاولة للجيش الاسرائيلي لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد الجيش الاسرائيلي تواجد أحد الأسرى بداخله، وتم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة الاسرائيلية.

وفي السياق، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية بان "هذا اليوم الصعب يحمل أخبارًا صعبة، ستظهر خلال الساعات القادمة".