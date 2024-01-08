كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا تشكو إيران للأمم المتحدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

اعلنت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا اليوم إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة في مسعى لمحاسبة إيران على إسقاط طائرة ركاب في كانون الثاني 2020 تسبب في مقتل 176 شخصا. وكان معظم القتلى مواطنين من الدول الأربع التي أنشأت مجموعة تنسيق تسعى إلى محاسبة إيران.

واعلنت الدول في بيان "اشتركنا اليوم في تدشين إجراءات تسوية النزاعات أمام منظمة الطيران المدني الدولي ضد جمهورية إيران الإسلامية لاستخدامها أسلحة ضد طائرة مدنية أثناء رحلة".

وفي حزيران الماضي، قالت الدول الأربع إنها ستتقدم بقضيتها إلى محكمة العدل الدولية.

واعلنت السلطات في إيران إن الحرس الثوري أسقط بغير قصد طائرة "بوينغ 737" وحملت مسؤولية ما حدث على رادار غير دقيق وخطأ وقع فيه مشغل الدفاع الجوي، في وقت كانت فيه التوترات شديدة بين طهران وواشنطن.