انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز بسوريا

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد وكالة سبوتنيك الروسية ، اليوم الاثنين، أن سلسلة انفجارات هزت وسط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، تعرضت لقصف صاروخي عنيف عصر اليوم الاثنين، حيث سُمع دوي أصوات سلسلة انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية التي يتخذها الجيش الأمريكي ضمن الحقل.

وأوضح أن القصف الصاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو"، جاء بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل برشقة صاروخية لقاعدته في حقل "العمر" النفطي، بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف بأنه وعلى الرغم من الإجراءات المشددة والدفاعات الجوية والتعزيزات العسكرية والخبراء الذين استقدمتهم القوات الأمريكية، إلا أن القصف بالصواريخ والمسيرات لا يزال يصل بسهولة إلى أهدافه مباشرة، وخاصة مواقع سكن وتمركز الجنود الأمريكيين في قاعدتي حقلي "العمر" و"كونيكو".

وبحسب شهود عيان فإن طائرات مروحية هبطت، بالأمس، بريف دير الزور الشمالي والشمالي الشرقي، ثم غادرت بعد ساعات باتجاه قواعد الاحتلال الأمريكي في الحسكة، الأمر الذي يؤشر إلى استقدام تعزيزات جديدة إليهما.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.

ووصل عدد هذه الهجمات عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إلى أكثر من 90 هجومًا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات العسكرية من خلال الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، إلى أكثر من 100 هجوم خلال 70 يومًا.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي"، انطلاقًا من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد "الشدادي" و"خراب الجير" و"المالكية" في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.