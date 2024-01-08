حسينة تفوز برئاسة بنجلاديش للمرة الرابعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مفوضية الانتخابات في بنجلاديش أمس فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسينة برابع فترة ولاية على التوالي، بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مفوضية الانتخابات في بنجلاديش أمس فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسينة برابع فترة ولاية على التوالي، بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة. ووفقا لنتائج غير رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل حزبها «رابطة عوامي» على 165 مقعدا من أصل 224 مقعدا في الانتخابات التي جرت أمس الأول، ولم تعلن نتائج بقية المقاعد بعد.

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