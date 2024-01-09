زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة كيبولاوان تالود الإندونيسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة كيبولوان تالود الإندونيسية.
وأضاف المركز، أن الزلزال، الذي وقع الثلاثاء، كان على عمق 91 كيلومترا.
ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة كيبولوان تالود الإندونيسية.
وأضاف المركز، أن الزلزال، الذي وقع الثلاثاء، كان على عمق 91 كيلومترا.
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