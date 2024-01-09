منظمة الصحة العالمية تحذر من وضع مأساوي للنظام الصحي في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تناولت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، لقاء التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الاتحادية بالقاهرة يوم الاثنين.

ناقش القادة آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، "مشددين على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

في غزة، مستشفى الأقصى مكتظ منسق فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، يحذر من الوضع المأساوي لنظام الرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.

قال كيسي في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "إنا في مستشفى الأقصى، وسط غزة، في قسم الطوارئ، حيث يعالج عدد من الأطفال على الأرض وعلى نقالة خلفي، يطلب الأطباء مشرطا وأنابيب صدر، توافد الكثير من الناس في أعقاب الانفجار. توفي أحد الأطفال للأسف ولم يتم التعرف على جثته. كما ترون، الوضع فوضوي».

وفي دير البلح، وسط غزة، أجبر أكثر من 600 مريض من مستشفى الأقصى على مغادرة المبنى في مواجهة "الأعمال العدائية المكثفة"، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد.

وفي اليوم السابق، قام موظفو منظمة أطباء بلا حدود بإخلاء المستشفى نفسه.

قتل أكثر من 22,800 فلسطيني وأصيب أكثر من 58,000 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية، التي تقول إن حوالي ثلثي القتلى هم من النساء والقاصرين.



