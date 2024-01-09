عبدالله الثاني: لن ننعم بالاستقرار في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (الاتحاد)

جدد ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس، مطالبته بالتوصل إلى سلام عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين، مؤكداً أنه «بدون ذلك سيستمر العالم في دفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبداً من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط».

وأضاف الملك عبدالله، في كلمة أمام نصب لتخليد ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا بالعاصمة كيغالي: «نحو 30 ألفاً في غزة في عداد الشهداء والمفقودين والغالبية العظمى من النساء والأطفال. أمامنا جيل كامل من الأيتام».

وطالب بمحاربة «الخطاب اللاإنساني الذي يغذي الصراعات».

وحذَّر من أن «بث الخوف والمعلومات المضللة في ظل غياب رد فعل دولي يقود إلى أبشع أشكال التطرف المميت».

وتساءل ملك الأردن مستنكراً: «كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟ كيف يمكن أن يضمنا الأمن، وهما يؤججان الكراهية؟».