الاحتلال يعلن مقتل 4 وإصابة 6 جنود إسرائلين بوسط وجنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقـ.تل 4 من جنوده خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي دانيال هاجاري، أن 2 من جنود الكتيبة الهندسية قتـ.لوا في جنوب غزة، بالإضافة إلى مقتـ.ل جندي من لواء كفير للمشاة، كما قتـ.ل الجندي الرابع في وسط غزة ضمن الفرقة 36.

وأضاف هاجاري، إلى أنه تمت إصابة 6 ضباط وجنود آخرين بجروح خطرة، ونقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية جراء المعارك الضارية في غزة.

بذلك وصل عدد الجنود والضباط الجرحى الإسرائيليين في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي إلى 1048 مصابا، بينما ارتفع عدد الجنود القتلي إلى 514 بينهم 180 قتيلا منذ انطلاق العدوان البري على قطاع غزة.