آلاف المواطنين يحتشدون ببولندا للمطالبة بالدعم العسكري لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - نظم ما يقرب من 3 آلاف بولندي وأوكراني، وقفة احتجاجية خارج مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو، للمطالبة بتوفير المزيد من الدعم العسكري والمالي للدفاع عن أوكرانيا، ولانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر راديو بولندا اليوم،الثلاثاء، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط أن المتظاهرين احتشدوا خارج مكتب المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وارسو، ودعوا الكتلة إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية أساسية، مثل الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 والطائرات بدون طيار والدفاعات الجوية، لصد الهجمات الروسية.

كما ناشدوا الاتحاد الأوروبي المساعدة في عزل روسيا عن الساحة الدولية واستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود التابعة لقوات نظام كييف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.