بهاء أبوشقة يطالب باستراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفنى ليواكب المستحدثات الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقال أبو شقة، في كلمته: حقيقة الواقع أن موضوع اليوم له أهمية خاصة، لعدة أسباب أولها أنه يتعلق باستحقاق دستوري الذي ينص على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتوسع في أنواعه كافة ووفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أبو شقة، لابد ونحن نؤسس لجمهورية جديدة، أن نكون أمام استراتيجية واضحة يتبناها خبراء، لاسيما وأننا نكون أمام مستحدثات جديدة كل يوم.