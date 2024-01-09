تمثل محافظة أسيوط وحزب الوفد.. من هي النائبة المتهمة بالغش في جامعة جنوب الوادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أثارت واقعة الغش للنائبة نشوى رائف، نائبة الوفد بمجلس النواب، عن دائرة أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم، غضب الرأي العام والرفض أيضًا لهذا الفعل الذي يتنافى مع كونها نائبة عن الشعب.

تعد النائبة نشوى الشريف في العقد الثالث من عمرها، ومن مواليد مركز البداري شارع المحكمة بمحافظة أسيوط.

ونجحت النائبة في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٩، وانضمت إلى لجنة الطاقة والبيئة، وتدرس النائبة في الفرقة الثالثة بكلية حقوق انتساب جامعة جنوب الوادي.

وتقدمت نشوى رائف ببيان عاجل، موجه إلى وزير الإعلام، وقتها، بشأن الحديث المسيء إلى المذيع تامر أمين، عن سيدات الصعيد "بيخلفوا بنات وأولاد عشان تصرف على الأب والأم".

وأكدت النائبة أن المرأة الصعيدية لا تُمس وتحكمها العادات والتقاليد، موضحةً: الصعيد أنجب نائبات وإعلاميات وأساتذة ومهندسين وعلماء.

وكان قد أحال رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، أمس الإثنين، الطالبة والنائبة نشوى رائف، عضو بمجلس النواب، إلى الشؤون القانونية بالجامعة؛ للتحقيق معها، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، بعد تورطها بالاعتداء على إحدى المراقبات التي كشفت عن قيامها بأعمال غش أثناء تأدية الامتحان.

تفاصيل الواقعة

أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب عام" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، امتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد)؛ سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أُذن لا سلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب (نشوى رائف).

وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد)؛ كي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة والنائبة نشوى رائف، بالتعدي أيضًا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة؛ الذي قرر "إحالة الطالبة والنائبة نشوى رائف، إلى الشؤون القانونية بالجامعة؛ للتحقيق مع الطالبة، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، طبقاً لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972).

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