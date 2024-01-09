رئيس القائمة العربية بالكنيست يدعو الدول العربية لدخول غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعا رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، الدول العربية إلى دخول قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي للأزمة، روسيا اليوم.

وبرر عباس دعوته، بأن السلطة الفلسطينية لم تعد قادرة على إدارة القطاع والسيطرة عليه، ووصف هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي بـ"الإرهابي" مشيرًا إلى أنه لم يضر بنسيج الحياة المدنية بين اليهود والعرب، رغم محاولات تقديم نسيج العلاقات بشكل سلبي.

وأشاد رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست بالمجتمع اليهودي لأنه لم يدعو للانتقام من الجمهور العربي، مضيفا: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ووقف الحرب الآن، والتوصل إلى حل سياسي مع الدول العربية".