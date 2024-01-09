بعد تشغيلها بدون ركاب.. موعد افتتاح 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمترو الأنفاق، موعد افتتاح المحطات المتبقية من الخط الثالث للمترو أمام الجمهور، وذلك بعد تشغيلها تجريبيًا بدون ركاب.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن من المتوقع افتتاح 5 محطات جديدة للجمهور خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح المصدر، أن هذه المحطات تمثل الجزء الثالث 3C من الخط الثالث للمترو، والتي تمتد بطول 7.1 كم وتشمل 3 محطات نفقية، هي: التوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول العربية، إلى جانب محطة علوية وهي جامعة القاهرة، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور.

وتابع المصدر، أنه تم تشغيل هذه المحطات تجريبيًا بدون ركاب بنهاية عام 2023، على أن يتم التشغيل بالربكاب الفترة المقبلة.

كانت وزارة النقل، أعلنت عن تشغيل الجزء الثاني 3B من الخط الثالث للمترو تجريبيًا بركاب بداية من شهر يناير 2024.

تمتد المرحلة بطول 6.6 كم بعدد 6 محطات (السودان/ محطة نفقية - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري/ محطات علوية - محور روض الفرج/ محطة سطحية).

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