شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: الدستور ألزم الدولة بتطوير التعليم لمواكبة التطورات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن التعليم من الموضوعات الهامة للعديد من الأسباب أبرزها الاستحقاق الدستورى، ولابد أن نركز ونقف جليا أمام كل الكلمات المتعلقة بتطوير المنظومة، حيث ألزم الدستور المنظومة التعليمية بمختلف أنواعها والتوسع فيها، وفقا لمعايير الجودة العالمية، ومطالعة المستحدثات العالمية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتابع خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "هذا النص الدستورى ونحن نؤسس لجمهورية جديدة لابد من مطالعة كافة المستجدات، ولابد أن نكون أمام استراتيجية محددة يتبناها خبراء وفنيين على أعلى مستوى، ومن ثم لابد من استراتيجية جادة للنهوض بالمنظومة ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص، خاصة وأننا أمام تكنولوجيا حديثة والنص الدستوري ألزم الدولة بضرورة التحديث المستمر لمواكبة التكنولوجيا العالمية، فى ظل الجيل الرابع والخامس.

الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يناقش جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلـة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا مركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.