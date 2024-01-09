شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"الشيوخ": استراتيجية التعليم الفنى تستهدف بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني، استراتيجية التعليم الفنى الجديد فى مصر.

خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، التي تناقش طلب مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومـة – ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسـع فـي إنشائها، نطـاق توزيعهـا الجغرافـي، خاصة وأن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقال "حجازي" إن الاقتصاد مرتبط جدا بالتعليم الفني، وبمجرد ما يكون لدينا فنيين سينعكس على الاقتصاد، مشيرا إلي أن "متحفظ علي كلمة عمال" مشددا على أن خريجي التعليم الفني فنيين"، موضحا أنه تم عمل استراتيجية تطوير التعليم الفني 2024/2029 وتم عمل لها حوار مجتمعي وعرضها علي الجهات المعنية وتستهدف بناء الإنسان والتشغيل واهداف التنمية المستدامة".

واستعرض وزير التعليم خصائص منظومة التعلٌيم الفنً والتدرٌيب المهنًي المصري، قائلا: " تعد وزارة التربٌية والتعلٌيم والتعليٌم الفنًى هًي الجهة الرئٌاسٌية التًى تقدم خدمات التعلٌم الفنًي، مشيرا إلي أن عدد طلاب التعليم الفني ما يقرب من 2.10 مليون طالب.

وأشار إلي أن هناك عدد من الوزارات الأخرى تقدٌم خدمات التعليٌم الفنًي النظامًي مثل وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة ، وزارة التعلٌيم العالًي، وٌبلغ عدد الطالب فًي هذه الوزارات حوالًي 0.25 مليٌون طالب".