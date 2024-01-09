شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"الشيوخ": الثانوية العامة مرهقة ونعمل على إزالة المعوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني، أن هناك خطوط استراتيجية واضحة للتعليم الفني والمهني لاستكمال التنمية الشاملة، وأن هذه الخطة واضحة المعالم ويعقبها خطة تنفيذية وتكاتف من الجهود وتعاظم للمواد والاستدامة أيضا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومـة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفنـي بشـأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعهـا الجغرافـي، خاصة وأن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقال "حجازي" أن الثانوية العامة الحالية مرهقة للغاية، ونحن نعمل علي رفع الأعباء عن كاهل الأسرة في موضوع الثانوية العامة، مشيرا حجم المشكلات التي تواجه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، قائلا تتمثل في أن الأولوية للكم وليس للكيف وأن عدد كبير من الخريجين معظمهم بجودة منخفضة، وأيضا صعوبة في انتقال الخريجين من المدرسة الى سوق العمل، بالإضافة إلي مشاكل في حوكمة وتمويل المنظومة نتيجة التشرذم الناتج عن تعدد الوزارات المشتركة في المنظومة".

وأشار أيضا إلي أن أيضا من المشكلات وجود صورة ذهنية سلبية لدى المجتمع وأولياء الأمور حيث يعتبر التعليم الفني هو الاختيار الثاني للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة أيضا إلي وجود طريق مسدود نسبيا أمام خريجي التعليم الفني للالتحاق بالجامعة".