شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"الشيوخ": تطوير التعليم الفنى نفذه خبراء مش ناس قاعدة فى مكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني أن خطة تطوير التعليم الفني، أعدها خبراء ومتخصصون وجهات دولية وخبراء في الصناعة وغيرهم، وليس "ناس قاعدة في المكاتب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الراز ق لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومـة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفنـي بشـأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسـع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعهـا الجغرافـي، خاصة وأن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأوضح "حجازى" أن الدستور المصري ألزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني بما يتناسب مع سوق العمل، موضحا أن خطة تطوير التعليم الفني تستهدف ربط التعليم بسوق العمل، مشددا على أن سوق العمل محتاج مهارات وجودة وحوكمة".

وأشار إلى أن من المشكلات التي كانت تواجه التعليم الفني غلق المسارات في مسألة الذهاب إلى الجامعة، وأيضا الصورة الذهنية للتعليم الفني كان فيها مشكلة لدى أولياء الأمور".