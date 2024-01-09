شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى أمام الشيوخ: التعليم التجارى لم يعد مطلوبا ونسعى لتطوير مدارس الـ5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، أن العمل جار حاليا على مواجهة كافة المعوقات التي تواجه التعليم الفني، وفي مقدمتها تطوير مناهج مدارس الخمس سنوات عن طريق نظام (2+3)، وإضافة تخصصات جديدة إلي التعليم التجاري ليصبح مرتبطا بسوق العمل، قائلا: "التعليم التجارى لم يعد مطلوبا في سوق العمل، ويمكن تحويله إلى نظام فندقي أو ريادة أعمال وذكاء اصطناعى".
ولفت رضا حجازي، إلي أن مصر أصبحت عضو فى "GP" الشراكة العالمية للتعليم، قائلا: "لازم الناس تشتغل علي الخريطة بتاعتنا مش بتاعتهم، ولازم نشتغل مع بعض مش نكرر بعض".
وأشار "حجازى" إلي أنه يتم مشاركة أصحاب العمل في تقييم الطلاب، حيث يحضروا الجلسة الاختبارية والتقييمية.
ووجه وزير التعليم، الشكر لاتحاد الصناعات باعتباره أحد الجهات، الداعمة في التعليم الفني، لاسيما التكنولوجي.
ونوه حجازي إلي أن الصعوبة دائما في إنشاء المدرسة والجهات الدولية تساعد في ذلك، حيث المدرسة تحتاج إلي برامج ومناهج ومعلمين، مشيراً إلي أن هناك أكاديمية لمعلمي التعليم الفني بما يضمن الاستدامة.
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