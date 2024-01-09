شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"الشيوخ": الصورة الذهنية للتعليم الفني قد تغيرت عما كانت عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني، إن الصورة الذهنية للتعليم الفني قد تغيرت عما كانت عليه من قبل، مؤكدا أن المرحلة الراهنة ممن يتقدمون من الطلاب للتعليم الفني حاصلين على درجات أكبر من مجموع من الثانوية العامة، وهذا يؤكد أن الصورة الذهنية تغيرت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة فـي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القـائم منهـا حاليا متركـز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأشار "حجازى" إلي أن "خريجى التعليم الفني لهم فرصة عمل، كما أنهم من الممكن أن يلتحقوا بجامعات التكنولوجية ويحصلون على بكالوريوس دون معادلة وهذا غير من الصورة الذهنية عن التعليم الفني تماما".

وأوضح أنه تم عرض خطة التطوير كاملة على القيادة السياسية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى وجهات أخرى، حيث لا تعمل الوزارة منفردة بل بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

وأشار إلي أن محاور استراتيجية تطور التعلم الفني، تتمثل في 5 محاور تتمثل في تحسن جودة التعلم الفن، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسن مهارات المعلمين من خلال التدرب والتأهل، ومشاركة أصحاب العمال في تطوير التعلم الفني، وتغير الصورة النمطية للتعلم الفني".