شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للنواب: استراتيجية لتطوير المنظومة للحفاظ على ما وصلنا إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير التعليم من الملفات الهامة، متابعا: "حينما كُلفت كانت المهمة استكمال التطوير، ومن ثم هناك استراتيجية حتى لا يهدم أى وزير جديد ما تم الوصول إليه من مراحل فى تطوير المنظومة".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الصف السادس الابتدائى، والمرحلة الإعدادية، وجارى العمل على إعداد مشروع قانون للثانوية العامة سيتم طرحه للحوار المجتمعي بشكل موسع للوقوف على كافة التفاصيل، وذلك للقضاء على "بُعبع" الثانوية العامة.

وأكد حجازى، أن هناك اهتمام خاص بالتعليم التكنولوجى، وهناك العديد من المواقع على مستوى الجمهورية بالمحافظات المختلفة الجاهزة لتكون مجمع مدارس تكنولوجية وتطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، فى محافظات الإسكندرية فى منطقة العامرية، دمياط، المنيا، جنوب سيناء، وغيرها من المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، وأثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليا مركز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.