ارتفاع قتلى زلزال اليابان إلى 202 شخصا

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الشرطة المحلية ستبدأ اليوم وبمشاركة 100 فرد، عملية بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات.
ولا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء بمحافظة إيشيكاوا.
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