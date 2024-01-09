مشاجرة تنتهي بقتيل مهشم الرأس في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتيل جديد سقط ضحية مشاجرة تبادل طرفاها الضربات ليسقط قتيلا في غضون ثوان بمنطقة مصر القديمة جنوب العاصمة.

تلقى اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وجه مفتش مباحث الفرقة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري التي قادها رئيس وحدة المباحث توصلت إلى مقتل "عزت.م.ح" 51 سنة، إثر مشاجرة تلقى خلالها ضرب على الرأس سقط على إثرها قتيلا.

بتقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأداة الجريمة ليقر بفعلته. أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح تمهيدا للتصريح بالدفن، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.