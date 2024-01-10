إضراب لموظفي العاب الميسر في كازينو لبنان

أعلنت نقابة موظفي العاب الميسر في كازينو لبنان الاضراب، "اعتراضا على عدم تنفيذ مطالبهم بعد عدة اجتماعات مع الادارة"، فتوقفوا مساء عن العمل وخرج كل الموجودين في صالة الالعاب وجرى اقفالها.

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