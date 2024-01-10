الجيش الإسرائيلي: إصابة 17 ضابطًا وجنديًا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 17 ضابطًا وجنديًا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وكان قد ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن عنهم من قبل الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في تشرين أول الماضي إلى 519، بينهم 185 قتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

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