ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 23,357 قتيلًا و59,410 جرحى

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ "الاحتلال ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 147 شهيدا و243 جريحا خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مؤكدًا بذلك ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23,357 قتيلًا و59,410 جرحى.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة مستهدفة المدنيين، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية مواجهة الجيش الإسرائيلي في العمليات البرية، موقعة خسائر كبيرة في جنوده وآلياته.