أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ "الاحتلال ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 147 شهيدا و243 جريحا خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مؤكدًا بذلك ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23,357 قتيلًا و59,410 جرحى.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة مستهدفة المدنيين، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية مواجهة الجيش الإسرائيلي في العمليات البرية، موقعة خسائر كبيرة في جنوده وآلياته.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 23,357 قتيلًا و59,410 جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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