مسلحون يقتحمون استوديو أثناء البث المباشر في الإكوادور (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت قناة "سكاي نيوز" مقطع فيديو للحظة اقتحام مسلحين محطة تلفزيون عامة في الإكوادور، وتهديد العاملين بها على الهواء مباشرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة بُثت أمس، الثلاثاء، أشخاصًا ملثمين وبعضهم يلوّحون ببنادق داخل محطة تلفزيون "تي سي" في مدينة جواياكيل في الإكوادور.

وطلب المسلحون من الموظفين الاستلقاء على الأرض، وصرخوا قائلين إن بحوذتهم "قنابل".

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الإكوادور، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، وذلك بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.