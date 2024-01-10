الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى حرب غزة لـ 23,357 فلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 23,357 فلسطينيا قتلوا وأصيب 59,410 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن 147 فلسطينيا قتلوا وأصيب 243 آخرون خلال الساعات الاربع والعشرين المنصرمة.

وكشفت الصحة الفلسطينية إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول اليهم.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أفادت في وقت سابق الأربعاء بمقتل 58 فلسطينياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 15 مواطنا لقوا مصرعهم فجر اليوم بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة نوفل شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

يأتي هذا بينما تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي مستهدفة عدد من الأحياء والمنازل شرقي ووسط مدينة خان يونس ومخيمات المحافظة الوسطى بالتزامن مع استمرار محاولات القوات الاسرائيلية التوغل في عمق هذه المناطق وسط اشتباكات ضارية مع مسلحين فلسطينيين.

هذا وقد أفادت بلدية غزة صباح اليوم أن القوات الاسرائيلية "حولت غزة لمنطقة منكوبة وتعمدت تدمير كامل المرافق المدنية والانسانية والخدماتية".